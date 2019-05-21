بطريرك الكلدان يدعو إيران والولايات المتحدة الى العقلانية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بغداد ـ إزاء التوترات الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران، وجه بطريرك بابل للكلدان مار لويس روفائيل ساكو، نداءً تم إرساله إلى سفارتَي البلدين في بغداد.

وجاء في النص الذي نشره الموقع الإلكتروني للبطريركية الكلدانية (مار أديّ) الثلاثاء، أنه “في ظل التوتر الذي تشهده المنطقة، ومن موقع مسؤوليتنا الوطنية والكنسية، ندعو جميع المعنيين في الصراع القائم حالياً بين الدولة الجارة، جمهورية إيران الإسلامية، والولايات المتحدة الامريكية، الى اعتماد العقلانية والسعي للتهدئة واحتواء الأزمة عبر الحوار الهادئ”.

وأشار النداء الى أن “المنطقة لا تتحمل صراعات جديدة، ولا حرباً كارثية، يكون فيها الكل خاسراً، وخصوصا الشعب الأعزل والفقراء”. إن “المنطقة بحاجة أكثر الى حالة التعايش السلمي والتآخي الإنساني والاحترام المتبادل، والى نهضة ثقافية واقتصادية لرفاهية الشعب وتطور البلاد”.

وذكّر البطريرك ساكو في ندائه بأن “الحوار وطاولة المفاوضات من أجل السلام العادل والمتوازن في المنطقة، هو المخرج الحضاري لحل المشاكل وانهاء الأزمات وحقن الدماء وترسيخ الأمن والاستقرار”.

وخلص رأس الكنيسة الكلدانية الى القول “نحن في العراق، علينا أن نستقوي حصراً، بتاريخنا المشترك ووطنيتنا ووحدتنا”. وهذا “يدعونا إلى الوقوف بحزم وثبات مع الحكومة، وأن تكون زمام الأمور بيد الدولة وحدها”.