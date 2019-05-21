إيطاليا: طرد مواطن تونسي لميله للتطرف الإسلامي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت مصادر أمنية إيطالية إن المواطن التونسي البالغ من العمر 18 عاماً، هو الرقم 39 الذي يُطرد بتهمة الإرهاب الإسلامي عام 2019، وهو الـ402 منذ عام 2015.

وأضافت المصادر أن “توقيع مرسوم الطرد لأسباب تتعلق بأمن الدولة، جاء على يد وزير الداخلية ماتيو سالفيني أمس، عندما تم وقف الشاب عند الحدود، إثر عودته من تونس، التي يتردد عليها كثيراً”.

وذكرت المصادر الأمنية أن الشاب “كان مقيمًا في محافظة تريفيزو (شمال)”، وقد “بدأت المخابرات بالتحقيق في روايته عن نشاط دعوي قام به على شبكة الإنترنت”، وكذلك “تواصله مع أشخاص ينتمون الى بيئات التطرف الإسلامي”، والذين “يستهدفم نشاط المحققين هم أيضا”.

وأشارت المصادر الى أن “الشاب نشر على صفحته في (فيسبوك)، تعليقات عن تأييد ايديولوجي للجهاد، الاحتفاء بالشهداء والمجاهدين الذين سقطوا في ساحات القتال، ورسائل ذات نبرة معادية للسامية”، كما “أعرب الشاب علانية عن رغبته بالتضحية بنفسه باسم الله ولأجل مسجد القدس، رافعاً صلاته إلى الله للتمكن من أداء الجهاد”.

وخلصت المصادر الأمنية الى القول إنه “بالتالي، ترتفع عمليات الطرد التي تمت منذ عام 2015 حتى الآن إلى 402″، مبينة أن “39 منها تمت عام 2019″، وفي “عام 2018، نُفِّذت 126 رحلة إعادة، بينما جرت 105 عمليات مماثلة عام 2017، و66 عام 2016، والعدد ذاته خلال عام 2015”.