أساقفة إيطاليا يدعون لتلبية احتياجات الشعب في ظل الأزمة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – دعا أساقفة إيطاليا الى “الاصغاء إلى احتياجات الناس وفهمها، والحرص على حياة الآخرين بشكل ملموس”.

وفي مداخلة خلال اليوم الثاني من أعمال الجمعية العامة لمجلس الأساقفة الإيطاليين، الملتئمة في الفاتيكان، حث رئيس المجلس الكاردينال غوالتييرو باسّيتّي، “على تجاوز حدود المجموعة، المجتمع الصغير، والدائرة المطمئنة لأولئك الذين يؤيدون أفكارنا”، داعيا الى “الحرص على كرامة كل شخص، الحياة عند نشوئها وفي نهايتها على حد السواء، وحماية القصر، البالغين والضعفاء، مستقبل الشباب، العمل، العائلات التي تثقلها الحياة اليومية”.

كما حض الكاردينال باسّيتّي على “الإهتمام بالشخص المهاجر والأسباب التي أجبرته على مغادرة أرضه، رعاية الخلائق والتنمية المستدامة، الشهادة للمؤمنين من الأديان الأخرى من خلال الحوار المسكوني والديني”،

وخلص المسؤول الفاتيكاني بالتشديد على أنه “لا يوجد موقف، ظرف أو بيئة بشرية، يمكن أن نقف أمامه نائين عن أنفسنا أو غير مبالين”.