مستثمر إيطالي: إنقسام أوروبا يغذي إنقسام ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأى مستثمر إيطالي إن الإنقسام في المواقف الأوروبية يغذي إنقسام الأطراف ليبيا.

وقال رئيس اتحاد الصناعيين الإيطاليين (كونفيندوستريا)، فينتشنتسو بوتشا، خلال الجمعية العامة للإتحاد، الملتئمة في روما، الأربعاء، إن “ضعف إيطاليا من ناحية، واستخفاف بعض الشركاء الأوروبيين من ناحية أخرى، سوف يقود الى اضطرارنا لتصفية حساب ثقيل قريبًا”.

وذكر رئيس كونفيندوستريا أن هذا الحساب “بالنسبة لنا، سيُلوح بتدفقات المهاجرين الذين سيشرعون بالوصول مع بدء الصيف”.

وأشار بوتشا الى أن “على أوروبا أن تتحدث بصوت واحد إلى الفصائل الليبية، والضغط على الأطراف المتنازعة، لدفعها نحو التوصل إلى اتفاق”.