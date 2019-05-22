مستثمر إيطالي: إغلاق الموانئ بوجه المهاجرين ليس حلاً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال مستثمر إيطالي متسائلاً “أتعتقدون حقًا أن الحل الصائب لأزمة الهجرة هو إغلاق الحدود؟”، وأردف “نحن لا نؤمن بذلك”.

وفي كلمته خلال الجمعية العامة للإتحاد، الملتئمة في روما، الأربعاء، دعا رئيس اتحاد الصناعيين الإيطاليين (كونفيندوستريا) فينتشنتسو بوتشّا إلى “الحاجة لأوروبا قوية ومتماسكة للاستجابة لتحديات الهجرة”، مبينا أن “الحل ينبع من إدارة مشتركة للظاهرة”، وكذلك “من المساهمة التي يمكن لشركاتنا أن تقدمها أيضاً”.

وأشار بوتشّا الى أن “الوضع اليوم معقد، فنحن نحتاج إلى رؤية وشجاعة، وكذلك إلى الهروب من فخ التكتيكات”، مطالبا بـ”وجوب أن تستعيد السياسة سيادتها، أحلامها ورؤيتها”، وأن “تضع أهدافًا كبيرة وتوفر الوسائل والموارد لتحقيقها”، مبيناً أن “هذا هو الأفق الواسع والطويل الأجل الذي يجب أن تتطلع إليه السياسة”.

ودعا رئيس (كونفيندوستريا) الى “تقييم آثار القرارات وتصحيح المسارات إذا لزم الأمر، دون كلل، بحثاً عن أفضل الحلول، لأن هذه هي القرارات التي يحتاج إليها المواطنون”. واختتم محذراً بالقول إن “من الضروري وقف الانقسام حول وعود لا يمكن تحقيقها، والتركيز جميعًا على الأمور التي يجب القيام بها”.