وزير النقل الإيطالي: موانئ مفتوحة لمن يحترم اتفاقيات وقوانين البحار فقط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير البنية التحتية والنقل الإيطالي دانيلو تونينيلي إنه فيما يتعلق بالهجرة، يظل النموذج كما هو، أي وجوب احترام الاتفاقيات الدولية وقانون البحار.

وأضاف الوزير تونينيلي، في تصريحات على هامش تقديم عملية “بحر آمن”، في ميناء أوستيا السياحي (غرب روما) الأربعاء، “من الواضح أن من لا يقوم بذلك (احترام الإتفاقيات) لن يتمكن من النزول في موانئ إيطاليا، ما لم يبحث وجهة هؤلاء المهاجرين مع دول أوروبية أخرى”. وأردف “سنواصل هذا النموذج لأنه من صميم الشرعية”.

وذكر الوزير المحسوب على حركة خمس نجوم، أن “النشاط الآخر الذي يجب تشجيعه هو عمليات إعادة المهاجرين إلى اوطانهم”، واختتم بالقول “نحن ننتظر من وزارة الداخلية، بدعم الحكومة بأكملها، أن يكون هناك تحسينات في هذا المجال أيضًا”.