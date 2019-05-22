المفوضية الأوروبية: نتابع ما يجري في لندن بانتباه وأناة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – شددت المفوضية الأوروبية على عدم نيتها التدخل بأي شكل من الأشكال لا في الحملة الانتخابية الجارية في بريطانيا حالياً، ولا في النقاش الدائر حول انسحاب البلد من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وأشار المتحدث باسم المفوضية ماغاريتس شيناس، بأن الجهاز التنفيذي يتابع ما يجري في لندن باهتمام وأناة، منوهاً بضرورة الفصل بين الحملات المحتدمة للانتخابات الأوروبية وبين نقاش الطبقة السياسية البريطانية حول بريكست.

ويأتي كلام شيناس، في معرض رده على أسئلة تتعلق بموقف بروكسل من المشاركة البريطانية في الانتخابات البرلمانية، خاصة وأن الاستطلاعات تعطي الأطراف المؤيدة لبريكست مكان الصدارة.

وترى المفوضية أن الانتخابات هي أمر وطني تنخرط فيه أحزاب سياسية، فـ”المواطنون أحرار في اختياراتهم والأحزاب هي من ينخرط بالانتخابات ونحن لسنا حزباً سياسياً، وهذا ما يجعل من أوروبا مكاناً فريداً”، على حد قوله.

وشدد المتحدث على أن المفوضية تمتنع بشكل كامل عن توجيه نصائح أو إعطاء إشارات للناخب البريطاني.

ورداً على سؤال يتعلق بتصريح سابق لرئيس المفوضية جان كلود يونكر عبر فيه عن ندمه لعدم تدخله في حملة بريكست 2016، اعتبر المتحدث أن الأمر مختلف في هذه الحالة وأن بروكسل لن تتدخل في عملية انتخابية تختلف كلياً عن عملية الاستفتاء.

ولم يدل المتحدث بأي تعليق على إعلانات رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي، بشأن بريكست، موضحاً أن الاتحاد يراقب وينتظر.

وكانت بروكسل قد أعطت للندن مهلة أخيرة حتى 31 تشرين الأول/أكتوبر لاعلان موقفها النهائي من بريكست.