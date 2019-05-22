لاعبو كرة قدم يدعون للتصويت في الانتخابات الأوروبية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبر رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاياني، عن سعادته وامتنانه لمجموعة من كبار لاعبي كرة القدم المحترفين في دول الاتحاد، لانخراطهم ومشاركتهم في حملة تهدف إلى تشجيع المواطنين على التصويت.

وكانت مجموعة من لاعبي ولاعبات كرة القدم المحترفين في أوروبا قد انضموا إلى حملة على شبكات التواصل الاجتماعي بعنوان: “هذه المرة سأصوت”، لتوعية مواطني الدول الأعضاء على أهمية المشاركة في الاقتراع القادم ما بين 23 و26 أيار/مايو الحالي.

وفي هذا الإطار، أكد رئيس البرلمان على أهمية انخراط شخصيات شهيرة في حملات التوعية، مبينا أن “هذا التحرك يدل على شعور هؤلاء بالفخر للانتماء للاتحاد، ويبعث برسالة قوية حول أهمية حماية مستقبل الاتحاد”، حسب كلامه.

وتهدف حملة “هذه المرة سأصوت”، إلى تشجيع المواطنين الأوروبيين، خاصة العنصر الشاب على الاستفادة من حقهم في التصويت في الانتخابات الأوروبية للتعبير عن نظرتهم لمستقبل التكتل الموحد.

وفي السياق نفسه، تؤكد لاعبة كرة القدم السويدية نيلا فيشر، على أهمية أن يقدم الرياضيون نموذجاً يُحتذى به من قبل باقي المواطنين الأوروبيين.

ومن أهم اللاعبين المشاركين في العملة حارسة مرمى البرتغال كلاوديا نيتو، اللاعب النمساوي ستفان شواب، والبلغاري فيتوسلاف دايكوف، وغيرهم.

وكانت مصادر في البرلمان الأوروبي قد أكدت في وقت سابق، بأن الجهاز التشريعي قد استعان بمجموعة من المشاهير والجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية للقيام بحملات وأنشطة تهدف لتحفيز المواطنين على التصويت.