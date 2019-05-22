الخارجية الإيطالية: تحتفل بـ”يوم أفريقيا 2019″ غداً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – تقيم وزارة الشؤون الخارجية الإيطالية ظهيرة يوم غد الخميس، الموافق 23 أيار/مايو، مراسيم “يوم إفريقيا 2019″، وهو حدث يحتفل بعيد ميلاد الاتحاد الأفريقي، ويهدف إلى تعزيز العلاقات مع البلدان الأفريقية.

وقال بيان صدر عن مقر وزارة الخارجية، قصر (فارنيزينا)، إن “تقديم الحدث سيكون من قبل المدير العام لمكتب العولمة والقضايا العالمية بالوزارة، لوكا سابّاتوتشي، الذي سيحمل تحية رئيس الجمهورية سيرجو ماتاريلا”، يتبع ذلك “مداخلة لنائبة وزير الخارجية والتعاون الدولي، إيمانويلا كلاوديا ديل ري”

وذكر البيان أنه “بعد ذلك، ستلقى كلمات من قبل هيلين ماري لورانس إلبودو ني مارشال، وزيرة شؤون المرأة والتضامن الوطني والأسرة والعمل الإنساني في بوركينا فاسو، ثم سيسيليا أوبونو نونغدونغ، سفيرة غينيا الاستوائية، ممثلة السلك الدبلوماسي الأفريقي، وسفير جمهورية مصر العربية هشام محمد مصطفى بدر، بصفته ممثلاً لرئاسة الاتحاد الأفريقي”.

وأشار بيان (فارنيزينا) الى أنه “في الختام، سيلقي أمين معرض CMS الثقافة جيجي بيتسولي، والذي يقام في المتحف المدني لمدينة بولونيا (شمال)، بعنوان “أفريقيا السابقة – قصص وهوية فن عالمي”، وهو “أحد أهم المعارض الفنية الأفريقية التي تقام في بلادنا”.