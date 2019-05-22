سورية: حكومة الإنقاذ تحرر إيطاليا مختطفا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

إدلب ـ أعلنت حكومة الإنقاذ السورية عن تمكنها من تحرير مواطن إيطالي مختطف

هذا وقد تمكنت حكومة الإنقاذ التي تم تأسيسها من بسط نفوذها الإداري على محافظة إدلب وريف حلب الغربي بعد عام ونصف من تأسيسها عام 2018، عقب اتفاق بين “هيئة تحرير الشام” و”الجبهة الوطنية للتحرير”، على جعل المنطقة كاملة تابعة لها.

ووفقا لمصادر إعلامية، فقد “تمكن جهاز الشرطة في الفترة السابقة ومن خلال تسييره للدرويات الليلية والنهارية في المناطق المحررة، من تحرير مختطف إيطالي الجنسية، كان لدى عصابة تمتهن الخطف والإبتزاز المالي.

وبهذا الصدد، قال معاون وزير الداخلية في حكومة الإنقاذ العقيد علي كدة، إن “وزارة الداخلية في حكومة الإنقاذ، تمكنت من خلال المتابعو والبحث من قبل وحدات الشرطة المنتشرة في المناطق المحررة، من تحرير مختطف إيطالي الجنسية، يحمل اسم أليساندرو ساندريني”.

وذكر العقيد كدة أنه “كان قد تم تبليغ مركز البحث والتحري في احدى الوحدات الشرطية بوزارة الداخلية عن وجود مختطف تحت سيطرة إحدى العصابات التي تمتهن الخطف والإبتزاز”، وأنه “حرصا على سلامة المختطف، تم التفاوض مع العصابة الخاطفة بشكل غير مباشر”.

وخلص معاون الوزير الى القول “استطعنا تحرير المختطف والتعرف عليه، وتم التواصل مع الجهات المعنية لتسليمه أصولا لحكومة بلاده”.