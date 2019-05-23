سالفيني: إنقاذ البشر واجب مقدس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باري – أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني أن “إنقاذ البشر واجب مقدس”، في إشارة الى المهاجرين في عرض البحر، مستدركا “لكن يجب نقلهم من ثم إلى أقرب الموانئ”، في المنطقة.

ورداً على سؤال من الصحافيين في باري (جنوب)، حول فحوى المرسوم الأمني مكرر، والعقوبات ضد من ينجد وينقذ المهاجرين، أضاف وزير الداخلية، أنه “سيتم تغريم عدم مراعاة القوانين والتوجيهات”.

ولفت سالفيني الى أن “الإنقاذ واجب مقدس”، لكن “إن قمت به وكنت بالقرب من تونس أو مالطا ولم تذهب إلى إي منهما، وضربت بعرض الحائط توجيهات قوات حرس الموانئ والشرطة المالية، معرضاً حياة من أنقذتهم للخطر، وذلك بقطع مئات الأميال البحرية للوصول إلى إيطاليا، فمن الواضح أنك غير عادل وتتاجر بالبشر، وبالتالي تدفع غرامة كحال من يقطع الطريق مع إشارة مرورية حمراء”.

وكرر نائب رئيس الوزراء القول: “إن مررت والإشارة حمراء فأنت تدفع غرامة”، وهكذا “إذا انتهكت قوانين البحر فستدفع غرامة”، وإن “كنت تقود سيارتك وأنت مخمور، فستصادر السيارة، وإذا لم تحترم قوانين البحر، فستصادر سفينتك”.