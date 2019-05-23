البابا: ثقافة التسامح تقلل المشاكل الإقتصادية ـ الإجتماعية والسياسية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ قال البابا فرنسيس إن ثقافة التسامح تقلل المشاكل الإقتصادية ـ الإجتماعية والسياسية.

وخلال تسلّمه صباح اليوم الخميس أوراق اعتماد تسعة سفراء جدد لدى الكرسي الرسولي، لتايلاند، النروج، نيوزيلاندا، سيراليون، غينيا، غينيا بيساو، لوكسمبورغ، موزمبيق وأثيوبيا، أضاف البابا “انتهز هذه الفرصة، في بداية رسالتكم، لأعترف بالعديد من الاسهامات الإيجابية التي تقدّمها بلدانكم في سبيل الخير العام في العالم”.

وتابع البابا وفقا لما نشره موقع إذاعة الفاتيكان، “اسمحوا لي أن أُشير إلى المسؤوليّة الكبيرة التي نحملها معًا في حماية الأكثر ضعفًا من بين إخوتنا وأخواتنا”، فـ”إن الضرورة الملحَّة لأن نكون متنبّهين للأشدّ فقرًا بين مواطنينا هي واجب واضح نعبِّر عنه بشكل بليغ عندما، وفي احترام الاختلافات، نتّحد في تعزيز تنميتهم البشريّة المتكاملة؛ وهذه الوحدة تحمل اسمًا ملموسًا: أخوّة!”

وأردف البابا “طالما كان ينبغي علينا أن نواجه تحديات عالمية ومُعقّدة، فحسنا أن نسلِّط الضوء على أهميّة الأخوّة لكي نعمل معًا على تأمين تعايش عادل وسلمي، لا يكون مجرّد استراتيجية اجتماعية – سياسيّة”، بل “مثال للتضامن الموجّه نحو الرغبة المتبادلة في بلوغ هدف مشترك”.

وأشار البابا الى أنه “يمكننا أن نرى هذه الأخوّة في الرغبة العالميّة في الصداقة بين الأشخاص والجماعات والدول، علمًا أنّه لا يمكننا أن نعتبرها أكيدة على الدوام”، فـ”من بين التهديدات الكبيرة لهذا التعايش المتناغم، نجد العنف والنزاعات المسلّحة”. وعلى “الرغم من ذلك يعلّمنا الدرس الأليم للانقسام والحقد أيضًا أن السلام ممكن على الدوام. إن حلَّ النزاعات والمصالحة هما علامتان إيجابيّتان للوحدة التي هي أقوى من الانقسام والأخوّة التي هي أقوى من الحقد”.

ونوه بيرغوليو بـ”إنّه لأمر مشجِّع أن نرى الجهود القائمة في الجماعة الدوليّة من أجل تخطّي أوضاع نزاع مسلّح وخلق مسيرات سلام وأن نرى كيف أن الحوار الأخوي هو ضروري من أجل بلوغ هذا الهدف الثمين. إن الحوار والشفقة وانتشار ثقافة التسامح وقبول الآخر والتعايش بين البشر، هذه الأمور كلّها تساهم بشكل كبير في تخفيف العديد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسيّة والبيئيّة التي تهدد جزءًا كبيرًا من الجنس البشري”.

وخلص البابا فرنسيس الى القول “أيها السفراء الأعزاء، فيما تستعدّون لاستلام مسؤولياتكم الجديدة في خدمة بلدانكم، أؤكّد لكم تعاون ومساعدة مختلف مكاتب الكرسي الرسولي. كونوا أكيدين من صلواتي التي ترافقها أمنياتي القلبية لرسالتكم المهمّة، فيما أمنحكم مع عائلاتكم ومواطنيكم فيض البركات الإلهية”.