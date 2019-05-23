الخارجية الإيطالية تستضيف الاجتماع الثالث للجنة التعاون المشتركة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الإيطالية انعقاد الاجتماع السنوي الثالث للجنة المشتركة للتعاون الإنمائي، برئاسة نائبة الوزير، إيمانويلا ديل ري، بمقر الوزارة، قصر (فارنيزينا) اليوم الخميس.

وقال بيان للخارجية، إن “الإجتماع يجري بحضور المدير الجديد للهيئة الإيطالية للتعاون الإنمائي، لوكا مائيستريبييري”، مبينا أن “اللجنة المشتركة، وافقت خلال الاجتماع على مجموعة من المبادرات بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 40 مليون يورو، منها 15 مليوناً لأرصدة الدعم المخصصة لإثيوبيا ولبنان”.

وتابع البيان “كما تمت الموافقة على مساهمات مالية لكوبا وإثيوبيا، فضلاً عن تدخلات لصالح كينيا، مالي، السنغال، الصومال، الأردن، العراق، لبنان وكولومبيا”، فضلاً عن “تمويل آخر للاتحاد من أجل المتوسط”.

وأشار بيان (فارنيزينا) الى أن “الجلسة، أتاحت كالمعتاد أيضًا، الفرصة لإجراء دراسة متعمقة للمواضيع ذات الأولوية للتعاون الإيطالي”، حيث “قدم نائب ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لمنطقة جنوب أوروبا، رولاند شيلينغ، عرضاً حول التحديات المتعلقة باللاجئين ومسيرات الاستقرار في ليبيا والساحل”.