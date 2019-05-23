قيادي فلسطيني يستنكر إصرار البحرين على استضافة ورشة أمريكية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – استنكر قيادي فلسطيني اصرار البحرين على استضافة ورشة عمل حول الشق الاقتصادي من صفقة القرن الأمريكية لحل الصراع الفلسطيني – الاسرائيلي نهاية شهر حزيران/يونيو المقبل في المنامة رغم قرار القيادة الفلسطينية عدم المشاركة فيها.

وأعرب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صالح رأفت عن “الاستنكار لإصرار البحرين على استضافة الورشة الاقتصادية الامريكية في المنامة يومي 25، 26 من شهر حزيران/يونيو المقبل، على الرغم من رفض الرئيس محمود عباس”، رئيس دولة فلسطين ورفض اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وكل فصائل الفلسطينية والشخصيات الوطنية الفلسطينية ورجال الاعمال الفلسطينيين للمشاركة في هذا المؤتمر، الذي اطلقت عليه الإدارة الامريكية، اسم: “السلام من اجل الازدهار” .

كما وعبر رأفت في تصريح ارسله لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، اليوم الخميس، “عن استنكاره لإعلان كل من المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية عن قرار كل منهما بالمشاركة في مؤتمر المنامة”.

ودعا القيادي الفلسطيني “مملكة البحرين الى سحب موافقتها على استضافة هذا المؤتمر الأمريكي، وكذلك دعا كل من المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية لعدم المشاركة في هذ المؤتمر الذي، اكدت الإدارة الامريكية انه جزء لا يتجزأ من “صفقة القرن” والتي بات معروفاً ان أهدافها تصفية القضية الفلسطينية، حيث اعترفت الإدارة الامريكية بالقدس كعاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي ونقلها سفارتها من تل ابيب الى القدس”.

وطالب رأفت القمم الخليجية والعربية والإسلامية التي ستعقد في نهاية الشهر الحالي في مكة بالمملكة العربية السعودية الى رفض عقد المؤتمر الامريكي في المنامة والى رفض الخطة الامريكية المسماة بـ “صفقة القرن”، التي اعترفت بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي وتطالب بإلغاء قضية اللاجئين الفلسطينيين وحل وكالة الأونروا، واعترفت بالسيادة الإسرائيلية على الجولان العربي السوري المحتل، وتريد الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية وعلى جميع المناطق المسماة من قبل الاحتلال الإسرائيلي بمناطق “ج” والتي تشكل ما يزيد عن 60% من مساحة الضفة الغربية المحتلة.

و دعا رأفت جميع الدول الخليجية والعربية والإسلامية للتمسك بقرارات الشرعية الدولية وكذلك بمبادرة السلام العربية لحل الصراع العربي – الإسرائيلي وجوهرة القضية الفلسطينية.