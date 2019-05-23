احتراق آلاف الهكتارات من القمح والشعير في الرقة واتهامات للإدارة الذاتية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكّدت مصادر من داخل مدينة الرقة شمال شرق سورية إن الحرائق التي التهمت آلاف الدونمات من محاصيل القمح والشعير في المحافظة كانت عملاً منظماً، ولم تكن حوادث الحريق المتعددة حوادث منفصلة، ووجهت أصابع الاتهام إلى القوات الكردية التي تُسيطر على المدينة.

واحترقت خلال الأيام الخمسة الأخيرة مساحات واسعة من الأراضي المزروعة بمحصولي القمح والشعير في ريف الرقة؛ ونشبت أكثر من عشرة حرائق كبيرة، طالت المحاصيل الزراعية في مناطق متفرقة من أرياف مدينة الرقة، وسجلت حرائق كبيرة في قرية الطركة وبلدة المحمودلي وقرية أبو قبيع، وقرية الحميرة وقريتي الفسكانه وجهجاه وقرية الصخيرات وتويجن وبلدة تل تمر والقاسمية والأربعين وغيرها، وتسبب باحتراق آلاف الهكتارات المززروعة بمحصولي القمح والشعير الذي بدأ حصادهما في الأيام القليلة الماضية.

وقالت المصادر المحلية من الرقة لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “من المرجّح أن القوات الكردية المسيطرة على المدينة والتي تدير شؤونها هي التي افتعلت هذه الحوادث، وهناك مؤشران واضحان على الأقل يدلان على أن لهم مصلحة فيما جرى من حرائق، الاول رفض الكثير من المزارعين العرب بيعهم المحاصيل، والثاني هو الفارق في تسعير القمح والشعير بين الأكراد والنظام، وهذا الفارق يصل إلى 30 ليرة سورية لكل كيلوغرام، لذلك يُفضّل المزارعون البيع للنظام لسبب اقتصادي، وافتعال الحرائق هو تتهديد للفلاحين بأن البيع يجب أن يتم ولهم حصراً وإلا فإن مصير الباقي من المحاصيل سيكون مشابهاً لآلاف الدونمات التي احترقت بالكامل”.

بدورهم، وجه أهالي تلك القرى أصابع الاتهام لقوات سورية الديمقراطية (قسد) التي تخضع لأوامر الأكراد في حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، الذراع السوري لحزب العمال الكردستاني التركي، بالوقوف وراء حرق المحاصيل الزراعية بهدف تجويع المدينة لإرضاخها ولتشديد قبضتهم عليها.

ولم يتدخل مسؤولو الإدارة الذاتية الكردية ولا وحدات حماية الشعب الكردي التي تسيطر على المنطقة، ولم تحاول تلك الإدارة المساعدة في إخماد الحرائق، وحدهم السكان هم من حاول إطفاء الحريق بوسائل بدائية، واستطاعوا في بعض الحالات وقف انتشار النيران إلى حقول تمتد على آلاف الهيكتارات الأخرى.

وحددت الإدارة الذاتية الكردية سعر شراء محصولي القمح والشعير من المزارعين للموسم الحالي بـ 150 ليرة لكيلو القمح، و100 ليرة لكيلو الشعير، وهو أقل بنحو 20% من السعر الذي تشتري به الحكومة السورية هذين المُنتجين.