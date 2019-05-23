برلسكوني: أنتظر نتائج جيدة لحزبي وانهيار لتأييد خمس نجوم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أبدى رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني قناعته بأن الإنتخابات الأوروبية ستتمخض عن “نتيجة تعيد الحكومة الحالية الى بيتها، التي كانت وما تزال تلحق ضررًا كبيرًا بإيطاليا”.

وأضاف برلسكوني على مكبرات صوت (راديو أنكيو) الخميس، “أتوقع سقوطاً حراً لتأييد حركة خمس نجوم، مقارنةً بإنتخابات الرابع من آذار/مارس 2018″، وبالمقابل “نتائج جيدة لـ(فورتسا إيتاليا)”، وأعرب عن “الأمل بأن يكون هناك تيار يمين ـ وسط موحد، يكون حزبي محوره”، والتمكن من “العودة الى صناديق الإقتراع في أيلول/سبتمبر”، المقبل.

وردا على سؤال عما اذا كان زعيم حزب الرابطة، ماتّيو سالفيني، وزعيمة حزب التحالف الوطني ـ إخوة إيطاليا، جورجا ميلوني يشاطرانه هذا الرأي؟ قال رئيس الوزراء الأسبق “إنها مجرد ثرثرات انتخابية”، واختتم مضيفًا “قبل كل شيء، ميلوني خرجت عن الواقع، لأنها تفكر بتحالف رابح بين الرابطة وإخوة إيطاليا”، لكن “لقد رأينا أن يمين الوسط يحقق الفوز إن اتحد فقط”.