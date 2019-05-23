رؤساء البعثات الأوروبية يزورون منطقة سلوان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – زار رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله، منطقة سلوان في القدس الشرقية.

والتقى الدبلوماسيون ممثلين عن الأسر الفلسطينية المعرضة لتهديد الإخلاء، وتم إطلاع الدبلوماسيين على الوضع التعليمي في ظل التحديات التي تواجه الطلاب الفلسطينيين والمدارس.

والتقى رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي في منطقة وادي يَسول في سلوان، ممثلين عن المجتمع، وقامت إحدى الأسر الفلسطينية التي تواجه التهديد بهدم منزلها بالتحدث مع رؤساء بعثتي الاتحاد الأوروبي، حيث مَثَلَّت هذه الأسرة عدداً من نظيراتها التي حصلت على أوامر هدم في المنطقة.

وهناك حالياً 50 قضية أمام محكمة الصلح في القدس، لأسر من منطقة وادي يسول الفقيرة تواجه خطر هدم منازلها.

وقام الوفد بزيارة مدرستين في المنطقة، حيث تم إطلاع الوفد هناك من قبل إدارتي المدرستين على الوضع فيهما، وقام خبراء في مجال التعليم باستعراض التحديات التي تواجه نظام التعليم في القدس الشرقية والجهود المستمرة في مواجهة الآثار السلبية على رفاهية الطلاب وأدائهم الأكاديمي.

ويدعم الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه الحق في التعليم. وقد حددت إستراتيجية الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان والديمقراطية 2016-2020 حقوق الطفل كأولوية. ووقعت إسرائيل على اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة والبروتوكول الاختياري لحقوق الطفل أثناء النزاعات المسلحة. وعلى إسرائيل واجب حماية واحترام وتلبية حقوق الطفل من خلال جعل المدارس مكاناً مُصاناً آمناً للأطفال.