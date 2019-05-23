برلمانية إيطالية: الدعوى ضد مسؤول الصدقة الفاتيكانية أمر محسوم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكدت برلمانية إيطالية أن “رفع دعوى قضائية ضد مسؤول الصدقة الفاتيكانية”، الكاردينال كونراد كراييڤسكي، “أمر محسوم”، فإن “الأساقفة لا يتمتعون بالحصانة ضد القوانين، وهناك جريمة وقعت”.

وكان الكاردينال كراييڤسكي قد قام مساء يوم 12 أيار/مايو الجاري، بالنزول الى قبو تزويد الطاقة الكهربائية في أحد شوارع مركز روما، ليكسر الأختام التي وضعتها الشركة المزوِدة بالكهرباء لقطع التيار عن مبنى محتل منذ عام 2013 من قبل 150 أسرة، تشتمل على أكثر من 400 شخص.

وأضافت زعيمة حزب التحالف الوطني ـ إخوة إيطاليا، جورجا ميلوني في تصريحات متلفزة الخميس، أنه “تم فصل التيار من قبل السلطات بسبب سرقته بدون أجر، وبتراكم ديون بمبلغ 300 ألف يورو”، وكل ذلك “للإبقاء على مركز اجتماعي”، في إشارة الى المركز المعني بإدارة المبنى المذكور.

وتابعت ميلوني “أعتقد أن هذه المراكز الاجتماعية التي تميل الى مساعدة الضعفاء، لا تحتاج إلى مساعدة”، لكن “إن كان هناك أطفال وعائلات في صعوبات، فربما كان بإمكانها دفع الفواتير المتأخرة لمساعدتهم”، فـ”لا يمكن التحريض على عدم احترام القانون”، وإذا “بدأت الكنيسة بالقيام بذلك فسنكون في ورطة”.

وخلصت البرلمانية اليمينية الى القول “لا أدري إن كان البابا يشاطر هذه البادرة”، لكن “لا أزال أنصح بإبعاد البابا عن الجدل السياسي الذي يمكن أن يتفاقم، وأبقاء الأمور منفصلة”.