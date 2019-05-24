وزير الداخلية الإيطالي: إدارة مدينة روما سيئة للغاية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – انتقد نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني إدارة العاصمة روما، قائلا إنها “تتم بطريقة سيئة للغاية”.

ورداً على الإشعار بالاستقالة الذي وجهه نائب رئيس الوزراء لويجي دي مايو، إلى وكيل وزارة النقل والبنية التحتية، إدواردو ريكسي (من حزب الرابطة)، في إطار محاكمته حول مسألة النفقات المجنونة للمجلس الإقليمي في مقاطعة لومباردية، أضاف وزير الداخلية متسائلا في تصريحات متلفزة، الجمعة “هل سبق لي أن طلبت استقالة (عمدة روما فيرجينيا) راجّي، التي تم التحقيق معها لسنوات؟”.

وأوضح زعيم حزب الرابطة، أن “الشخص إذا كان قيد التحقيق فهو بريء”. وأردف “بصفتي عاشق لروما، أعارض الإدارة الرهيبة للمدينة”، بما في ذلك “تراكم القمامة، غياب التنظيم، عجز وسائل النقل العام، الحُفر في الشوارع، انتشار الفئران… هذا ما انتقده”. واختتم بالقول “أما المسائل القضائية، فهي تجري في المحاكم”.