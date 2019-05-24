المفوضية الأوروبية: ماي أظهرت شجاعة كبيرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – اعتبرت المفوضية الأوروبية أن قرار رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي الاستقالة من منصبها لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على موقف الدول الـ27 تجاه مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد (بريكست).

وتعليقاً على خبر استقالة ماي، أكدت المتحدثة باسم المفوضية مينا أندريفا، أن رئيسها جان كلود يونكر يكن كل الاحترام لماي، “ويرى أنها تتمتع بالكثير من الشجاعة”، وفق كلامه.

وكانت المفوضية قد أكدت في وقت سابق بأن محاورها في لندن هو رئيس (ة)، الوزراء البريطاني، بصرف النظر عن الشخص الذي يشغل المنصب.

وأشارت أندريفا إلى موقف الاتحاد الثابت والمعلن من بريكست، فهو أعطى لبريطانيا فرصة حتى 31 تشرين الأول/أكتوبر القادم للانسحاب ، حيث “نفضل، كما سبق وقلنا أن يكون انسحاباً منظماً”، كما قالت.

ونوهت المتحدثة إلى وجود العديد النصوص التشريعية وخطط الطوارئ التي أعدتها المفوضية قبل أشهر للتحضير لإمكانية خروج بريطانيا بدون أي اتفاق، معتبرة أن هذا العمل قد أنجز تماماً.