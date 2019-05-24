أوقاف القدس: مائة ألف أدوا الصلاة في الاقصى اليوم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – قال مدير دائرة الاوقاف الاسلامية في القدس، الشيخ عزام الخطيب، إن أكثر من 100 ألف شخص أدوا صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان في المسجد الاقصى اليوم.

وعزا الخطيب متحدثا لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء، انخفاض اعداد المصلين الى موجة الحر التي تضرب المنطقة.

وفي هذا السياق، قال الهلال الاحمر الفلسطيني إنه قدم الاسعافات لعشرات الفلسطينيين في المسجد.

وكانت السلطات الاسرائيلية منعت الفلسطينيين من سكان قطاع غزة من الوصول الى القدس، كما منعت الفلسطينيين الذكور دون سن ٤٠ عاما من ذلك، وان كانت قد سمحت لجميع النساء من الضفة بالوصول الى المدينة.