سالفيني: بوسعي التحالف مع الشيطان أيضا للدفاع عن إيطاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني إن بوسعه أن يتحالف مع الشيطان أيضا إن لزم الأمر، بهدف الدفاع عن إيطاليا.

أضاف وزير الداخلية في تصريحات متلفزة، الجمعة أنه “لتغيير أوروبا، أنا على استعداد للحوار مع ميركل أو ماكرون أيضًا”، مؤكدا “أنا مستعد للتحدث مع الجميع”، لكن “بالتأكيد ليس مع تيار اليسار المختص بالموانئ المفتوحة للجميع”.

وتابع سالفيني: إذا حضر الشيطان وأخبرني أن الستة مليارات التي تمنحها إيطاليا لأوروبا، يمكنني بدلا من ذلك، استثمارها في مجال العمل، التوظيف، الشباب، البحوث أو المستشفيات، فسأفعل ذلك”. وأردف “سأذهب إلى أوروبا (بخوض الإنتخابات) للدفاع عن الإيطاليين”.

وفي هذا السياق، قال سالفيني “إنني لا أكشف عن أي شيء غامض، ولست أجري استطلاعات رأي خاصة”، لكن “من المحتمل أن تكون الرابطة، هي الحزب الأول بين أقوى الأحزاب الأوروبية”. واختتم بالقلو “كلما أعطوني قوة أكبر، كلما زادت إمكانية تحقيق الوعود التي قطعناها على أنفسنا”.