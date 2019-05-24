البابا: جمال كرة القدم إنها لعبة جماعية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ قال البابا فرنسيس إن “جمال لعب الكرة يكمن في أننا نلعب مع الآخرين”.

ولدى استقباله ظهر الجمعة في قاعة بولس السادس بالفاتيكان المشاركين في لقاء “كرة القدم التي نحب”، الذي تنظّمه صحيفة (لا غاتزيتّا ديللو سبورت) وإتحاد “ألعب كرة القدم” الإيطالي، قال البابا “تشكل الرياضة فرصة كبيرة لنتعلّم أن نعطي أفضل ما عندنا، بروح تضحية والتزام، ولاسيما لأننا لسنا بمفردنا”.

وتابع البابا، وفقا لما نشره موقع إذاعة الفاتيكان، “نعيش في زمن من السهل فيه أن ننعزل عن الآخرين وأن نخلق روابط ظاهريّة عديدة ولكنّها بعيدة”. لكنّ “جمال لعب الكرة هو أننا نلعب مع الآخرين، وإذ نمرّرها فيما بيننا على الأرض الملعب نتعلّم أن نبني أساليب لعب ونتعاون معًا كفريق، وتصبح الكرة أداة لدعوة أشخاص حقيقيين لكي يشاركوننا الصداقة ولكي نلتقي وننظر إلى بعضنا وجهًا لوجه ولكي نتحدّى بعضنا البعض ونختبر مؤهلاتنا”.

واشار الأب الأقدس الى أن “اللعب يجعلنا سعداء لأنّه يمكننا أن نعبّر عن حريّتنا إذ نتبارى بأسلوب مسلٍّ ونعيش زمنا من المجانيّة وببساطة لأنه أمر يعجبنا، فنلاحق هكذا حلمًا ربما بدون أن نصبح بالضرورة أبطال”، فـ”حتى شُرعة حقوق الأطفال بممارسة الرياضة تؤكّد على حقِّ كلِّ طفل بألا يكون بطلاً”.

ثم توجه البابا بالحديث الى ذوي اللاعبين، قائلا “أيها الوالدون الأعزاء، أحثُّكم لكي تنقلوا إلى أولادكم هذه الذهنيّة: اللعب، المجانيّة والمخالطة الاجتماعيّة، ولكي تشجّعوهم في الأوقات الصعبة ولاسيما بعد الهزيمة، ولكي تساعدوهم ليفهموا أنَّ البقاء على مدرَّج الاحتياط ليس إذلالا، بل مناسبة للنمو وفرصة لشخص آخر”.

وذكّر البابا بأن “في هذه المهمّة التربوية أدعوكم لتبحثوا عن علاقة مع جمعيّة أبنائكم الرياضيّة ولاسيما مع المدرِّبين، لأنَّ التدريب نوع من المرافقة والإرشاد نحو ما هو أفضل. في هذه المغامرة، أنتم المدرِّبون تلعبون دورًا مهمًّا لأنّكم تشكّلون نقاط مرجعيّة ذات سلطة بالنسبة للأطفال الذين تدربونهم”.

ومضى البابا يقول “إنَّ كلَّ ما تقولونه وتفعلونه والأسلوب الذي تقولونه به وتفعلونه، يصبح تعليمًا لرياضيِّيكم ويترك علامة لا تُمحى في حياتهم. أسألكم ألا تحوِّلوا أحلام أطفالكم إلى أوهام سهلة مصيرها الاصطدام بحدود الواقع؛ وألا تُثقِّلوا حياتهم بأشكال ابتزاز تُعيق حريّتهم وخيالهم؛ وألا تعلّموهم طرقًا مُختصرة تقودهم فقط إلى الضياع في متاهات الحياة”.

وخلص البابا فرنسيس الى القول “أود أن أوجّه كلمة أخيرة لأبطال كرة القدم الكبار الذين يستوحون منهم هؤلاء الرياضيّون الشباب. لا تنسوا أبدًا من أين انطلقتم: من ملعب الضاحية، ومن مراكز الصلاة واللقاء للشبيبة، من ذلك المجتمع الصغير، أتمنى أن تشعروا دائمًا بالامتنان لتاريخكم القائم على التضحيات والانتصارات والهزيمة؛ وأن تشعروا أيضًا بالمسؤوليّة التربوية التي عليكم أن تقوموا بها من خلال حياة صادقة والتضامن مع الأشد ضعفًا من أجل تشجيع الشباب لكي يصبحوا كبارًا من الداخل وربما أيضًا أبطالاً في الحياة”.