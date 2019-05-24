الاتحاد الأوروبي يقدم مساعدة لإسرائيل لإخماد الحرائق

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أعلنت المفوضية الأوروبية أنها فعّلت آلية الحماية المدنية لتتمكن من تقديم مساعدة للسلطات الإسرائيلية لإخماد حرائق في البلاد نتيجة موجة حر.

وقد أرسل الاتحاد طائرات بناء على طلب قدمته السلطات الإسرائيلية ليل أمس المساعدة، حيث “تم ارسال أربع طائرات إطفاء من إيطاليا وقبرص”، حسب بيان المفوضية.

وأشار المفوض الأوربي المكلف شؤون إدارة الأزمات والمساعدات الإنسانية كريستوس ستايليانيدس، أن مركز تنسيق الاستجابة للطوارئ التابع للاتحاد على اتصال دائم مع السلطات الإسرائيلية لمراقبة تطور الوضع وتنسيق العمل.

وكانت حرائق الغابات اندلعت في مناطق في جنوب ووسط إسرائيل بفعل موجة حر تجتاح منطقة شرق المتوسط حالياً.