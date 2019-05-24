سيناتور إيطالي: الموانئ مغلقة على الورق فقط وتدفق المهاجرين مستمر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – انتقد سيناتور إيطالي معارض، إجراء “الموانئ المغلقة” لوزير الداخلية ماتيو سالفيني، قائلا إنه “مجرد حبر على ورق فقط”، وأن “تدفق المهاجرين لا يزال مستمراً”.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ من حزب (فورتسا إيتاليا) ماوريتسيو غاسبارّي أن “رئيس بلدية لامبيدوزا على حق، حين قال إن وصول المهاجرين مستمر الى الجزيرة، وهناك ضجة كبيرة فقط عندما تصل إحدى سفن المنظمات غير الحكومية”، لكن “هناك قليل من الحديث عن عمليات الرسو الأخرى التي لا تزال مستمرة”.

وفي هذا السياق، ذكّر السيناتور غاسبارّي بأنه “اليوم أيضا، وصل 57 مهاجرًا غير نظامي آخر الى الجزيرة، اليوم أيضا”، متسائلا “إن كانت الموانئ مغلقة حقاً”.

كما أشار القيادي في (فورتسا إيتاليا) الى أن “عمليات اعادة المهاجرين إلى اوطانهم عن الصفر تقريبًا، بينما يستمر الوافدون”، وكذلك “نحتاج إلى تحقيق تقدم على الصعيد الأمني”، وذلك “ليس لتعزيز التوجه الإيجابي في مجال مكافحة الهجرة السرية فقط”، بل “ولاستعادة القانون والنظام في المدن التي تشهد وقوع جرائم بشعة بشكل متزايد”.