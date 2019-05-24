المجلس الرئاسي الليبي يدين قصف مقر مجلس النواب بطرابلس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طرابلس ـ أدان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي “الجريمة التي ارتكبتها القوات المعتدية، بقصفها في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، قمر مجلس النواب وسط العاصمة طرابلس”.

وأضاف بيان للمكتب الإعلامي لحكومة الوفاق، أن هذا الأمر “يعد انتهاكا حديدا وجسيما للقانون الدولي الإنساني الذي يحرم استهداف المدنيين والأحياء والمنشأت المدنية”، مبينا أن “استهداف هذا المقر الذي كان شاهدا على ولادة أول جسم تشريعي بعد ثورة فبراير، ورمزا لبدء مرحلة التداول السلمي للسلطة، يعبر بوضوح عن إصرار المعتدي على ضرب أي معالم للدولة المدنية، ومحاولة يائسة منه لإسكات صوت نواب الأمة، وتأكيدا على نهجه الذي يهدف الى القتل والترهيب وعسكرة الدولة”.

وذكر البيان أن “المجلس الرئاسي يحمّل القوة المعتدية المسؤولية الكاملة محليا ودوليا عن هذه الجريمة، ويؤكد أن الجيش الليبي وقواته المساندة تواصل بنجاح مواجهة المعتدين وتحقيق التقدم على الأرض في كل المحاور، وهو ما يدفع القوة المعتدية للجوء لهذه الضربات العمياء، ستواصل قواتنا الباسلة مهامها وإلى أن يتم دحر العدوان”، وختتم بالقول “إننا بعون الله لمنتصرين”.