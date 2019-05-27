المفوضية: انتصرت الأحزاب المؤيدة لأوروبا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل –اعتبرت المفوضية الأوروبية أن الانتخابات البرلمانية التي جرت أمس تثبت أن الديمقراطية في الدول الأعضاء تسير بشكل جيد، بدلالة نسبة المشاركة “العالية”.

وقد سجلت الانتخابات البرلمانية الأوروبية يوم أمس نسبة إقبال تراوحت حول 50%، الأمر الذي يرى فيه الساسة في المؤسسات أمراً جيداً على اعتبار أنه الأعلى منذ عقود.

وكانت نسبة المشاركة في الانتخابات الماضية عام 2014 قد سجلت نسبة متدنية في حدود 42%.

وفضل المتحدث باسم المفوضية ماغاريتس شيناس، التقليل من خطورة صعود التيارات اليمينية المتطرفة، التي أحدثت احتراقاً هاماً في كل دول الاتحاد.

ويرى المتحدث أن صعود اليمين جاء أقل من المتوقع، فـ”القوى الموالية لأوروبا هي من فازت بهذه الانتخابات”، على حد قوله.

وشدد المتحدث على وجود قناعة داخل المؤسسات بأن المجموعات الشعبوية والمتطرفة لن تستطيع شل البرلمان الأوروبي القادم، وأن الجهاز التشريعي 2019-2024 سيكون صديقاً لأوروبا.

وحول السباق الذي انطلق لتسمية رئيس المفوضية الجديد خلفاً لجان كلود يونكر (لوكسميورغ)، أكد المتحدث أن المفوضية ليست طرفاً فيه وأن القرار يعود لرؤساء الدول مع الأخذ بعين الاعتبار نتائج الاقتراع.

ولكن يونكر لم يخف دعمه لمرشح مجموعته البرلمانية، أي الديمقراطيين المسيحيين، مانفريد ويبر (ألمانيا).

ومن المنتظر أن يعقد زعماء الدول الـ28 قمة استثنائية غداً لبحث تسمية رئيس المفوضية الجديد.

وقد فقدت المجموعتان الرئيستان في البرلمان، أي الديمقراطيين المسيحيين والاشتراكيين أغلبتهما المطلقة، مقابل تقدم مجموعة الخضر والشعبويين، ما سيعقد عملية البحث عمن سيحتلون كبرى المناصب في المؤسسات الأوروبية للسنوات الخمس المقبلة.