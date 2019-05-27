سالفيني: السيطرة على الهجرة ليست نزوة لحزب الرابطة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو – قال نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، إن فرض السيطرة على تدفقات الهجرة، ليست مجرد نزوة لحزب الرابطة.

وفي معرض إعلانه لنتائج الإنتخابات، أضاف الوزير سالفيني في تصريحات من ميلانو (شمال) الإثنين، أن حزبه “الرابطة هو الأول في بلدتَي رياتشي ولامبيدوزا”، جنوب البلاد، لذا فـ”المطالبة بهجرة مسيطر عليها وايجابية، ليست مجرد نزوة لسالفيني، بل إرادة قوية للإيطاليين”، وهي “إحدى أولى المعارك التي سنخوضها بهدوء، ونفوز فيها في محافل البرلمان والمفوضية الأوروبية الجديدين”.

وذكر نائب رئيس الوزراء أنه فيما يتعلق بالهجرة “سأعتمد نموذج رياتشي ولامبيدوزا، لأن الأمور تسير على هذا النحو في الديمقراطية”، أي أن “الدخول مسموح لمن يحمل الإذن به فقط”.

هذا ووفقًا لبيانات وزارة الداخلية الإيطالية، فبعد فرز 61.079 مركز انتخابي من بين 61.576، في إطار الإنتخابات البرلمانية الأوروبية التي جرت في إيطاليا أمس، لا يزال حزب الرابطة على رأس القائمة بعد أن حظي بنسبة 34.35% من أصوات المقترعين.