البابا: الخوف من المهاجرين لا يمكنه دفعنا الى الإنغلاق والعنصرية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – ندد البابا فرنسيس بأن “شرور وقبح عصرنا تزيد من خوفنا من الآخرين، من المجهولين، المهمشين وكل من هو غريب عنّا، وهذا ملحوظ بشكل خاص اليوم، أمام وصول المهاجرين واللاجئين الذين يطرقون بابنا بحثًا عن الحماية والأمن ومستقبل أفضل”.

وشدد البابا في رسالته لليوم العالمي للمهاجرين واللاجئين، على أن “هذا الأمر صحيح، فالخوف مشروع، كذلك في ظل نقص التهيئة لهذا اللقاء”، فـ”المشكلة ليست في حقيقة وجود شكوك ومخاوف، بل عندما تؤثر هذه العناصر على طريقتنا في التفكير والتصرف، إلى حد يجعلنا غير متسامحين، منغلقين، وربما عنصريين حتى دون إدراك ذلك”.

وخلص البابا إلى القول إن “الخوف يحرمنا من الرغبة والقدرة على لقاء الآخر”، أي “الشخص المختلف عنا”.