رئيس مجموعة فيات-كرايسلر: الاندماج مع رينو ممكن ومفيد للجميع

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو-وصف رئيس مجموعة فيات-كرايسلر الايطالية-الامريكية، جون إلكان مقترح الاندماج مع شركة السيارات الفرنسية رينو بـ”الممكن والمفيد” لكل الاطراف

وقال إلكان، حفيد عائلة أنيللي الايطالية المؤسسة لشركة فيات، خلال محاضرة بجامعة بوكوني في ميلانو اليوم الاثنين “إنها عملية دمج ممكنة وذات فائدة. ليس لها تداعيات بالنسبة للعمالة، فلن نغلق مصانع سيارات. بل على العكس ستجني إيطاليا والبلدان الأخرى منها فوائد كبيرة إذا تحققت هذه الفرصة”، أي الاندماج لتكوين ثالث أكبر مجموعة لصناعة السيارات في العالم.

واضاف إلكان “أنا سعيد لأنني قبل 10 سنوات أعلنا هنا في هذه الجامعة الاتفاق مع شركة كرايسلر، واليوم نعلن مقترح الاندماج مع رينو”. وأضاف “آمل أن تكون السنوات العشر القادمة إمتداداً للعشر سنوات الأخيرة التي عشناها والتي جعلت فيات-كرايسلر من أكبر مصنعي السيارات في العالم. مع شريكة رينو سنكّوِن ثالث أكبر منتج للسيارات في العالم ومع الشريك الياباني الاكبر (نيسان)”.