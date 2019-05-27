السفير الصيني يبلغ السلطة الفلسطينية: لن نشارك في مؤتمر البحرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- قال السفير الصيني لدى دولة فلسطين، ان جمهورية الصين الشعبية لن تشارك في مؤتمر البحرين المزمع عقده نهاية الشهر المقبل في العاصمة المنامة.

واضاف السفير قواه وي، في لقاء مع مستشار الرئيس الفلسطيني للعلاقات الدولية رئيس دائرة شؤون المغتربين، نبيل شعث “ان مقاطعة مؤتمر المنامة تأتي ضمن اتفاق روسي صيني ثنائي بعدم المشاركة في المؤتمر”.

وأكد السفير الصيني موقف بلاده الداعم للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير والاستقلال واقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

بدوره أكد شعث أن الورشة الاقتصادية الأمريكية التي ستعقد في البحرين “مرفوضة من قبل الجانب الفلسطيني ولن يشارك فيها”، معتبرا اياها “جزءا من صفقة القرن الاميركية التي تريد البدء بالجانب الاقتصادي قبل السياسي لتقديم رشوة مالية للجانب الفلسطيني.”

ووضع شعث السفير الصيني في “صورة الاوضاع السياسية الفلسطينية وما يتعرض له الشعب الفلسطيني ومقدساته وارضه من انتهاكات اسرائيلية جسيمة مخالفة للقانون الدولي والاتفاقات الموقعة”، مثمنا “عاليا دور الصين وجميع الاصدقاء في العالم الذين يقفون الى جانب شعبنا في نضاله الدائم لنيل حقوقه المشروعة”.