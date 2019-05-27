حركة خمس نجوم: الانتخابات الاوروبية لن تغير موازين القوى في الحكومة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- نفى الرئيس السياسي لحركة خمس نجوم، لويجي دي مايو تغير موازين القوى داخل الائتلاف الثنائي الحاكم في إيطاليا، على خلفية نتائج الانتخابات البرلمانية الاوروبية والتي أبرزت أن الحركة هي الخاسر الأكبر للمعركة الانتخابية الاخيرة متراجعة إلى المركز الثالث، بينما فاز شريكه في الحكم، حزب الرابطة، بقيادة ماتيو سالفيني، بالمركز الاول متقدما بفارق كبير على الحزب الديمقراطي المعارض، الذي جاء في المركز الثاني.

وقال دي مايو، للصحفيين “داخل الجهاز التنفيذي، التعامل دائمًا مع حزب الرابطة كان على قدم المساواة عند كتابة التدابير الحكومية. العلاقة كانت ندية على الدوام. ولهذا السبب أيضًا لن يتغير شيء بالنسبة لي الآن”.

واضاف دي مايو، الذي رفض التنحي عن رئاسة الحركة على الرغم من النتائج المخيبة للآمال في الانتخابات الاوروبية، “نحن مستمرون في تحقيق الأهداف الموجودة في العقد الحكومي” الموقّع مع حزب الرابطة.

وفاز حزب الرابطة في إنتخابات يوم أمس الاحد البرلمانية الاوروبية، حيث نال أكثر من 34% من الأصوات وهي زيادة تعادل الضعف مقارنة بالانتخابات البرلمانية الوطنية في آذار/مارس 2018 حيث حاز على 17% من الاصوات.

والعكس ينطبق تماماً على حركة خمس نجوم التي تحصلت على 17.1% من الاصوات في انتخابات البرلمان الاوروبي بعد أن كانت تربعت على رأس قائمة الاحزاب في إيطاليا حاصدة 32.7% من الاصوات في الانتخابات الوطنية.