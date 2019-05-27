وزير خارجية إيطاليا يستعرض مع رئيسة الجمعية العامة الاممية إصلاح مجلس الامن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت السلطات في روما أن وزير الخارجية إينزو موافيرو ميلانيزي، عقد اجتماعا اليوم في مقر الوزارة (قصر فارنيزينا) مع الرئيسة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة، ماريا فيرناندا إسبينوسا غاريسيس، تناولا خلاله خطط إصلاح مجلس الأمن الدولي.

كما استعرض الطرفان التحضيرات لإنعقاد الدورة المقبلة للجمعية العامة المقررة في نيويورك خلال النصف الثاني من شهر أيلول/سبتمبر القادم، حسبما أفاد بيان صدر عن وزارة الخارجية في روما.

يشار إلى أن إيطاليا، التي أعلنت عن دعمها لمقعد دائم بمجلس الامن بإسم الاتحاد الأوروبي، قد إنتقدت في وقت سابق إتفاقية ألمانية-فرنسية (معاهدة آخن) أبرمت مطلع العام الحالي تتضمن بندا يضع إنضمام ألمانيا إلى الاعضاء الدائمين بمجلس الامن كأولوية دبلوماسية مشتركة بين باريس وبرلين.