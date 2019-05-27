سالفيني: ناخبو الحزب ليسوا متطرفين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال زعيم حزب الرابطة، نائب رئيس الوزراء، ماتيو سالفيني إن الـ34% من المواطنين الايطاليين الذين صوتوا لصالح حزبه اليميني في الانتخابات البرلمانية الأوروبية “ليسوا متطرفين”.

وأشار سالفيني في مؤتمر صحفي بمقر وزارة الداخلية بالعاصمة روما مساء الاثنين، غلى أنه “حتى اليوم، لا زلت أقرأ عن بعض أعضاء الحزب الديمقراطي (المعارض)، الذين يتحدثون عن موجة (فاشية) سوداء، نظام شمولي وديكتاتورية”. وأردف “المتطرفون لم يفوزوا. لقد صوت الملايين من المواطنين وأطلب إحترام أصوات 34٪ من الإيطاليين، وهم ليسوا متطرفين”