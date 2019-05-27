الصين تعارض بقوة الاتصال الرسمي بين واشنطن وتايوان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بكين- أعلنت الصين اليوم (الإثنين) عن معارضتها الحازمة للاتصال الرسمي بين الولايات المتحدة وتايوان “بأي شكل” و”تحت أي ذريعة.”

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانغ في مؤتمر صحفي إن “الصين مستاءة بشدة منه وتعارضه بحزم”، حسبما نقلت عنه وكالة الانباء الرسمية (شينخوا).

وبشأن ما تردد عن محادثات أجراها مستشار الأمن الوطني الأمريكي جون بولتون مع نظيره التايواني، نوه المتحدث بـ”أن الحكومة الأمريكية تعترف بكل وضوح بأن حكومة جمهورية الصين الشعبية هي الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل كل الصين ووعدت بأنها ستجري اتصالات غير رسمية فقط مع تايوان”. ولهذا “لا يمكن أن يكون بولتون ودافيد لي (مستشار الامن القومي التايواني) “نظيرين”. وأوضح لو أن “مبدأ صين واحدة يشكل الأساس السياسي للعلاقات الصينية الأمريكية، ونعارض بحزم أي محاولة لخلق ‘صينين’ أو ‘صين وتايوان’. وموقفنا واضح وثابت”.

وقال إننا “نحث مرة أخرى الجانب الأمريكي على الالتزام بمبدأ صين واحدة والبيانات الثلاثة المشتركة بين الدولتين، ووقف الاتصال الرسمي أو الارتقاء بصورة جوهرية بالعلاقات مع تايوان، والتعامل بحكمة وعلى النحو الصحيح مع القضايا ذات الصلة بتايوان لتجنب التأثير السلبي على العلاقات الصينية – الأمريكية والتعاون بين الدولتين في المجالات الرئيسية”.