إيطاليا: النيابة تفتح ملفاً بمقتل مواطن فلورنسي في سورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

فلورنسا – أمرت النيابة العامة في روما بفتح ملف لإجراء مزيد من التحقيقات في مقتل مواطن فلورنسي في سورية.

يُذكر أن لورينزو أورسيتّي، الذي كان يبلغ من العمر 33 عامًا، لقي مصرعه على يد تنظيم (داعش) خلال معركة وقعت في 18 آذار/مارس الماضي، بينما كان متطوعًا في صفوف الميليشيات الكردية في سورية.

وفي هذا السياق، أعلنت أسرة أورسيتّي أن “جثمانه سيُعاد إلى إيطاليا بعد ظهر يوم الجمعة المقبل”، الموافق 31 أيار/مايو.

غير أنه لم يُعرف بعد متى سيتم نقل الجثمان إلى فلورنسا لدفنه في مقبرة (بورتي سانتي)، حيث يرقد أقرباء آخرون لـ أورسيتّي.