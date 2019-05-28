تاياني: متفائل بالتوصل لتفاهم حول رئيس المفوضية الجديد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – حاول رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاياني التخفيف من حدة الخلاف القائم بين الدول الأعضاء والجهاز التشريعي بشأن اختيار رئيس المفوضية الجديد، خلفاً لجان كلود يونكر (لوكسمبورغ).

وأشار تاياني في تصريحات له اليوم قبل انطلاق القمة الأوروبية الاستثنائية المخصصة للتشاور لتحديد هوية رئيس الجهاز التنفيذي القادم، إلى ضرورة تطبيق المعاهدات النافذة.

ويشير تاياني هنا إلى ضرورة توافق البرلمان والدول الأعضاء على المرشح، في حين يبدو التناقض واضحاً بين الطرفين. وقال: “أنا متفائل بأننا نستطيع العمل لأجل مستقبل أوروبا، إذ أمامنا الكثير من التحديات”.

وفيما يرغب البرلمان بأن ينحصر اختيار الرئيس الجديد للمفوضية بقائمة مرشحي مجموعاته “التقليدية” للانتخابات التشريعية التي جرت أول أمس الأحد، يرى عدد من زعماء الدول أن المرشح الجديد يمكن أن يأتي من خارج هذه القائمة.

ويقود الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون التيار الذي يعارض توجه البرلمان، حيث يرغب في وضع مرشح فرنسي ليبرالي على رأس احدى المؤسسات الأوروبية، بما في ذلك المصرف المركزي الأوروبي.

ولم يخف تاياني وجود خلافات كثيرة حول هوية الرئيس الجديد بين المجموعات البرلمانية نفسها، ففي حين يدفع الليبراليون وأنصار البيئة بحقهم بأحد المناصب على أساس النتائج الجيدة التي حققوها من الانتخابات، يشدد تاياني على ضرورة احترام المجموعة الأكبر في البرلمان.

والمجموعة التي لا تزال الأكبر في البرلمان هي حزب الشعب الأوروبي (ديمقراطي مسيحيي)، التي ينتمي إليها تاياني نفسه.

وتدفع هذه المجموعة من أجل اختيار مرشحها مانفريد ويبير ( ألمانيا)، والذي يعرف أيضاً بقربه من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

ويتوقع أن تتحول قمة اليوم إلى ساحة مواجهة بين البرلمان وزعماء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي