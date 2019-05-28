مسؤول فاتيكاني: الكنيسة تخطئ إذ لا تحاور سالفيني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأى مسؤول فاتيكاني أن الكنيسة تخطئ إذ لا تتحاور مع نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني.

وفي مقابلة مع صحيفة (كورييري ديلا سيرا) الثلاثاء، أضاف الكاردينال غيرهارد مولر، الذي كان رئيس مَجمع عقيدة الإيمان، أن “السلطة الكنسية لا يمكنها التحدث عن قضايا لاهوتية بأسلوب الهواة”، وقبل كل شيء “ألا تتدخل بالسياسة عندما يكون هناك برلمان وحكومة شرعية ديمقراطية، كما هي الحال في إيطاليا”، لذا “فمن الأفضل التحدث إلى سالفيني، مناقشته أو التصحيح له عند الضرورة”.

وتعليقا على ردود فعل قاسية وردت من جهات فاتيكانية متعددة على كلمات سالفيني خلال حملة مخصصة للانتخابات الأوروبية، حاملا بيده مسبحة الوردية: “أنا متأكد من أن السيدة مريم العذراء ستحمل إلينا النصر”، قال الكاردينال الألماني “لا أحب توظيف الرموز الدينية إنتخابيا، لكنني أفضل من يتحدث عن التقاليد المسيحية في أوروبا بدل من يزيلها”.

وتابع الكاردينال مولر “لست أدافع عن سالفيني، بل أسلوبه ووصف نفسه بالكاثوليكي، فهناك كاثوليك في حركة خمس نجوم وفي كل حزب أيضًا”. وأردف “أنا أدافع عن إيمانه لا عن سياسته”.

واسترسل الكاردينال الذي يعتبر رئيس المحافظين في الفاتيكان، أنه “لا يمكن نكران العقيدة الدينية على من يؤيد حزب ما دون آخر”، مشيراً إلى أن “النزعة المحافظة هي ضرب من السياسة، إلا إذا تعلق الأمر بالفصل بين الأرثوذكسية (التشدد في العقيدة) والبدعة، وأنا أرثوذكسي”.

أما من ناحية استقبال المهاجرين والنهج الذي تتمسك به الكنيسة، فقد قال مولر “من الواضح أن علينا استقبال المهاجرين، لكن دون التقيّد بسياسة واحدة فقط”، فمن “الفرادة أن يستقبل البابا أكثر الناس علمانية وليس سالفيني، فهو يتحاور مع النظام الفنزويلي، أو الصين التي تضع ملايين المسيحيين في معسكرات إعادة التلقين”.

وخلص المسؤول الفاتيكاني الى القول “نحن هنا في إيطاليا ولسنا في الصين”، لذلك “علينا التحدث إلى الجميع بروح الإخاء”.