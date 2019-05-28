كلمة هامة لعباس بالقمة الاسلامية الجمعة في مكة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي إن الرئيس محمود عباس سيلقي كلمة محورية هامة في القمة الاسلامية، التي تعقد يوم الجمعة في مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، يحدد فيها الموقف الفلسطيني من الأفكار الأمريكية ومن التهديدات الاسرائيلية اليومية ضد الشعب الفلسطيني.

واشار الى انه سيسبق هذه القمة الاسلامية قمة عربية تعقد يوم الخميس أيضا في مكة المكرمة ويشارك فيها .

ولفتت وزارة الخارجية الفلسطينية الى ان “على جدول أعمال القمة العربية بنداً واحداً له علاقة بالتهديدات الايرانية للدول العربية خاصة المملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الامارات الشقيقة، ومع ذلك ستحاول دولة فلسطين عبر وزارة الخارجية والمغتربين وبحضور الرئيس محمود عباس، لفت النظر الى المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية، وضرورة التأكيد على قرارات القمة العربية الأخيرة في تونس وقرارات قمة الظهران في السعودية وما يتعلق بالدعم العربي للقضية الفلسطينية على كافة المستويات”.

من المتوقع أيضاً أن يلتقي عباس على هامش القمتين العربية والاسلامية عديد القادة العرب والمسلمين

وكان المالكي غادر الأراضي الفلسطينية ، اليوم، إلى السعودية للمشاركة في اجتماعات وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، وذلك تمهيداً لإنعقاد القمة الإسلامية في مكة المكرمة في 31 من الشهر الجاري، بحضور قادة الدول الإسلامية بمن فيهم الرئيس محمود عباس.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في تصريح ارسلته لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “قامت الوزارة وبالتنسيق مع ممثليتنا لدى المنظمة بتحضير كافة مشاريع القرارات الخاصة بفلسطين بالتنسيق مع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، حيث تم مناقشة ومراجعة هذه المشاريع في إطار اجتماعات كبار الموظفين التي ستنهي أعمالها هذا اليوم، على أن ترفع مشاريع القرارات برمتها لوزراء الخارجية لمناقشتها يوم غدٍ الأربعاء في جلسة خاصة بعد الإفطار في مدينة جدة”.

واضافت “تُغطي مشاريع القرارات مناحي القضية الفلسطينية كافة بما فيها التأكيد على قرارات القمم الاسلامية السابقة والمجالس الوزارية لمنظمة التعاون الاسلامي، مع التأكيد والتركيز على حق الشعب الفلسطيني باقامة دولته الفلسطينية على حدود 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها، ورفض الحلول المؤقتة أو المنقوصة التي يتم الترويج لها حالياً من قبل الإدارة الامريكية، والعمل على دعم وكالة (الاونروا) من خلال اقامة وقفية لدعمها، بالاضافة الى تفعيل الصناديق الاخرى التي تدعم القدس ودولة فلسطين”.