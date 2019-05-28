كوشنر يلتقي نتنياهو الخميس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- يصل كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر الى اسرائيل يوم الخميس المقبل .

ونقلت القناة الاسرائيلية 13 عن مسؤول أمريكي، لم تحدد اسمه، إن كوشنر سيلتقي رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو في مكتبه في القدس الغربية.

ويرأس كوشنر الفريق الامريكي المكلف باعداد وصياغة “صفقة القرن” الأمريكية لحل الصرااع الفلسطيني-الاسرائيلي.

وتأتي زيارته للمنطقة قبل ورشة العمل، التي تنظمها الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع مملكة البحرين في العاصمة المنامة نهاية شهر حزيران/يونيو المقبل.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس وجه انتقادات حادة وغير مسبوقة لورشة العمل التي ستعقد في البحرين، وقال “إن من يريد حل القضية الفلسطينية عليه أن يبدأ بالقضية السياسية، وليس ببيع أوهام المليارات التي لا نعلق عليها آمالا ولا نقبل بها لأن قضيتنا سياسية بامتياز”.

وأضاف خلال حفل التكريم للمتبرعين لمؤسسة محمود عباس أقيم في مقر الرئاسة بمدينة رام الله مساء امس، “قضيتنا تتقدم خطوة خطوة وسنصل بإذن الله إلى الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وستذهب صفقة القرن أو صفقة العار إلى الجحيم بإذن الله، وسيذهب المشروع الاقتصادي الذين يعملون على عقده الشهر المقبل ليقدموا لنا أوهاما كذلك إلى الجحيم”.

وتابع الرئيس الفلسطيني “نحن قلنا كلمتنا ونقولها في كل وقت وأصدرنا البيانات اللازمة بأننا لن نقبل بهذا الاجتماع ونتائجه لأنهم يبيعون لنا الأوهام التي لن يصل شيء منها اطلاقا، ونحن لسنا بحاجة لدعمهم لأننا بفضل جهود أبناء شعبنا الفلسطيني وجهود أمثالكم قادرون على أن نبني دولة عصرية حديثة بكل امتياز”.