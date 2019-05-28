تجمع المهنيين السودانيين: مصر أعلنت دعمها لخيار الحكومة المدنية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الخرطوم- أعلن تجمع المهنيين السودانيين أن سفير مصر لدى الخرطوم، أكد خلال لقاء الثلاثاء مع وفد من لجنة العلاقات الخارجية للتجمع، أن “مصر ستدعم خيار الحكومة المدنية وستبدأ في إجراءات التعاون المشترك فور تشكيلها”

وذكر التجمع، أحد مكونات إعلان قوى الحرية والتغيير الذي يقود الحراك الشعبي في السودان، أن اللقاء ناقش تطورات الأوضاع السياسية في السودان.

وقال، وفق بيان، إن “اللقاء بدأ بتأكيد السفير المصري على مبادئ أساسية تضمنت التزام مصر بعدم التدخل في الشأن السوداني، وعدم سعيها لفرض أي نموذج أو تجربة على الوضع في السودان وتفهمهم لاختلاف التفاصيل والتجارب بين الدولتين، والتأكيد على أن مصر تدعم خيارات الشعب السوداني وستتعامل وتتعاون بشكل كامل مع من يختاره السودانيون.”

كما عرض وفد تجمع المهنيين “موقف التجمع في التطورات الأخيرة، واستعرض مبررات ضرورة وجود سلطة مدنية انتقالية ومجلس سيادة ذو طابع مدني باعتباره أحد المطالب الجماهيرية للثورة”، وعكس وفد تجمع المهنيين “ضرورة أن تكون العملية السياسية التي تجري في السودان حالياً ذات طابع سوداني خالص وغير متأثرة بسياسات أي من المحاور الخارجية، وهو ما اتفق عليه الطرفان”