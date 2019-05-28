إيطاليا ترغب بأن يعمل المصرف المركزي الاوروبي ضامنا للدين العام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أكد رئيس الوزراء الايطالي، جوزيبي كونتي، أن تعديل صلاحيات المصرف المركزي الأوروبي “ضمن الملفات المفتوحة” على المستوى الأوروبي.

وقال كونتي، في تصريحات للصحفيين من بروكسل على هامش أعمال المجلس الأوروبي الاستثنائي اليوم الثلاثاء، “هناك الكثير من الملفات المفتوحة والمصرف المركزي الاوروبي من بينها، أمامنا الكثير الذي يتعين عمله”. وجاء ذلك رداً على سؤال فيما إذا كان يوافق على اقتراح نائبه، وزير الداخلية، ماتيو سالفيني لتعديل صلاحيات البنك المركزي الأوروبي لضمان الدين العام للدول الاعضاء وبالتالي تجنب المضاربات في أسعار الفائدة على تلك الديون في الاسواق المالية.

يذكر أن بعض وسائل الاعلام قد تناقلت أنباء تفيد بأن المفوضية الاوروبية بصدد بدء إجراءات معاقبة إيطاليا لفشلها في خفض الدين العام، الذي تجاوز سقف الـ130% إلى الناتج المحلي الاجمالي .