موغيريني: مفاوضات انضمام تركيا توقفت فعلياً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكدت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، أن مفاوضات انضمام تركيا قد توقفت فعلياً، ولا يمكن النظر حالياً في إمكانية حصول تقدم.

وكانت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية تعرض خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم في بروكسل مع المفوض المكلف شؤون التوسيع يوهانس هان، التقرير السنوي لسياسة الجوار في دول البلقان وتركيا.

وعبرت موغيريني عن القناعة بأن الأوضاع الحالية في تركبا والتصرفات الحكومية هناك والمعطيات العملية المتوفرة لدى بروكسل تؤكد صحة الموقف الأوروبي.

وأوضح المسؤولان الأوروبيان أن تركيا واصلت الابتعاد عن الاتحاد مع “تراجع خطير” في مجال حقوق الانسان وسيادة القانون.

ولكن المسؤولان الأوروبيان استطردا: “لا تزال تركيا بلداً مرشحاً، وشريكاً هاماً للاتحاد، ويتعين أن يستمر الحوار والتعاون”.

ولاحظ هان وموغيريني ضرورة الاستمرار في التعاون على أعلى المستويات مع الأتراك في المجالات الأساسية ذات الاهتمام المشترك مثل الهجرة والحوار السياسي لدعم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وكانت موغيريني قد وجهت رسالة واضحة للدول الأعضاء مفادها ضرورة مكافأة دول البلقان التي حققت إنجازات هامة في مجالات الإصلاحات وتقديم آفاق أوروبية واضحة وعملية لها.

وتحدثت موغيريني باسهاب عن الإصلاحات التي قامت بها ألبانيا في مجال النظام القضائي، “بالنسبة لنا الأمر واضح، يجب فتح باب مفاوضات الانضمام مع هذا البلد”، حسب كلامها.

وترى موغيريني، ويؤيدها هان في هذا المجال، ضرورة الشروع بفتح باب مفاوضات الانضمام مع هذه الدول، وذلك رغم الرفض الصريح لمزيد من التوسيع، خاصة من قبل فرنسا وألمانيا.