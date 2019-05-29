بلدية روما تعزز حماية العمدة راجّي بعد تهديدات من المافيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلنت إدارة بلدية روما أنه تم تعزيز حماية العمدة فرجينيا راجّي لأسباب أمنية.

وكانت عمدة العاصمة قد تلقت تهديدات من عائلة كازامونيكا المافيوية، تزعم بوضع قنبلة ضدها، تلتها تصريحات غاضبة على محطات التلفزة ومواقع الإنترنت، تقول: “سنذهب الآن للسكن بمنزل العمدة”. كما قام بعض أعضاء الأسرة المافيوية صباح أمس بمداهمة مكاتب إدارة القطاع السابع للعاصمة.

وبهذا الصدد، كتب زعيم كتلة حركة خمس نجوم في مجلس البلدية جوليانو فاتشيتّي، على (فيسبوك) أنه “يجب التحقق مسبقاً من كل مكان تذهب إليه العمدة وتطهيره، كما يجب أن تتحرك بسيارة مصفحة”. وأردف “فليكن واضحا أن تهديدات من يريد تفجيرنا لن توقفنا! إنهم لا يخيفوننا”. واختتم بالقول “سنمضي قدما برؤوس مرتفعة دون خفض نظرنا مطلقا. تشجعي يا فرجينيا!”.

يذكر أن عائلة كازامونيكا هي تنظيم إجرامي مافيوي موجود في روما وينشط في منطقتي القلاع الرومانية وسواحل مقاطعة لاتسيو.