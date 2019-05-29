الدفاع الإيطالية: الحوار ضروري مع جميع دول الاتحاد الأوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت وزارة الدفاع الإيطالية إن الحوار أمر ضروري مع جميع دول الاتحاد الأوروبي.

واضاف وكيل الوزارة أنجيلو توفالو، في تصريحات من مدريد الأربعاء، خلال حفل افتتاح معرض (فيندف) المخصص للدفاع الدولي، أن “إيطاليا وإسبانيا متقاربتان من ناحية الثقافة والتقاليد الأوروبية، وبعد التحدث الى السلطات الحكومية والوفود الإسبانية، أدركت ومع الأسف، أن السنوات القليلة الماضية، شهدت مناسبات مؤسساتية قليلة للغاية للقاء بين البلدين”.

وتابع توفالو، “بصفتي ممثلاً للحكومة، أشعر بقوة بواجب تعزيز الحوار وبناء علاقة قوية مع إسبانيا، ومع الدول الأوروبية الأخرى أيضاً”، وذلك “لتحسين الأمن والدفاع المشترك من خلال استراتيجيات جماعية”.

وذكر المسؤول الدفاعي المحسوب على حركة خمس نجوم، أنه “يجب أن يكون لإيطاليا تطلّع أوروبي ودولي، وهذا هو العمل الذي علي أن أؤديه في جميع المحافل التي أمثل فيها بلادنا ووزارة الدفاع”.

يذكر أن المعرض الدولي الذي افتتح هذا الصباح في مدريد، تنظمته الحكومة الإسبانية للمرة الأولى على الإطلاق، وسيقام كل عامين.