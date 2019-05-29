المفوضية الأوروبية: لنعمل ليكون التدخين جزءاً من الماضي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكدت المفوضية الأوروبية على تصميمها الاستمرار في العمل من أجل توعية وتحذير المواطنين من الآثار الضارة، بل والمميتة لاستهلاك التبغ ومنتجاته.

جاء هذا الموقف في بيان صدر عن المفوضية اليوم بمناسبة اليوم العالمي بدون تدخين الذي يصادف 31 أيار/مايو.

وتشير الأرقام الأممية إلى وقوع سبعة ملايين حالة وفاة سنوياً في العالم مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالتدخين.

وفي هذا الإطار، يقول المفوض الأوروبي المكلف شؤون الصحة، بأن الاتحاد سيظل مدافعاً أساسياً عن المعاهدة الدولية لمحاربة التدخين التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية.

وعبر فيتونيس أندريكاتيس، عن صدمته بسبب إقبال الشباب على استهلاك منتجات التبغ، بما فيها السيجارة الالكترونية، فـ “هذه منتجات يتم تسويقها بناء أسس دعائية مخادعة”، حسب كلامه.

ويُعتقد أن 29% من الشباب في أوروبا مما تتراوح أعمارهم ما بين 15 و24 عاماً يستهلكون التبغ ومنتجاته المختلفة.

وأوضح المفوض الأوروبي أن الاتحاد لا يدخر جهداً لحماية المواطنين من مخاطر التدخين.

وكان الاتحاد قد اتخذ إجراءات من أجل محاربة التجارة غير القانونية للتبغ ومنتجاته وتعقب مسيرة انتاج وتسويق المنتجات الموجودة في أسواق الدول الأعضاء.

وتشجع المفوضية الدول الأعضاء على العمل على تكثيف العمل لمنع الدعاية على علب التبغ ووضع رسائل وصور تحذيرية عليها، وأيضاً المضي قدماً لانجاز تشريع موحد مضاد للتدخين لحماية الصحة العامة.