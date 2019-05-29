البابا يزور رومانيا قبل أقل من أسبوع على الانتخابات الأوروبية فيها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – أعلن الكرسي الرسولي أن البابا فرنسيس سيزور رومانيا قبل أقل من أسبوع على إجراء الانتخابات الأوروبية فيها.

وقال بيان فاتيكاني الأربعاء، “إنها رحلة رسولية لا يسعها ألا تمتلك طابعاً من السياسة الدولية”، حيث “تأتي قبل أقل من أسبوع عن التصويت لبرلمان الاتحاد الأوروبي”، والتي “يوشك البابا فرنسيس على القيام بها، من 31 أيار/مايو الجاري إلى 2 حزيران/يونيو، للدولة التي تتبنى رئاسة الاتحاد الأوروبي للدورة التشريعية التي تختتم نهاية حزيران/يونيو القادم”.

وذكر البيان أن “زيارة الحبر الأعظم لن تقتصر على العاصمة بوخارست وحسب، بل ستمتد إلى مقاطعاته المختلفة أيضًا، من مولدافيا إلى ترانسيلفانيا، وحتى الأقاليم الواقعة على الحدود مع المجر”، حيث “سيكون حاضرا، رئيس جمهورية هنغاريا يانوس أدر، بشكل غير رسمي، بل كمواطن اعتيادي ومسيحي مؤمن”.

وبهذا الصدد، قال أمين سر دولة الفاتيكان، الكاردينال بييترو بارولين، إن “البابا سيكون في رومانيا تحت شعار تجاوز الانقسامات، بما فيها تلك التاريخية، للوصول الى ما هو مشترك، وقبل كل شيء من وجهة نظر الإيمان الذي يوحدنا”.