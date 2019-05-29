محمد بن زايد يبحث مع بولتون التعاون وجهود مواجهة الارهاب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

أبوظبي – بحث ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال لقائه اليوم مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، “علاقات التعاون بين البلدين وجهود مواجهة الارهاب”.

وذكرت وكالة أنباء الامارات الرسمية (وام) أن الجانبين بحثا خلال اللقاء الذي جرى في (قصر الشاطئ) بأبوظبي “علاقات التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين البلدين الصديقين في مختلف الجوانب إضافة إلى عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك”. وتطرق الجانبان إلى “الجهود الدولية والتنسيق المشترك لمواجهة التطرف والعنف والإرهاب الذي يستهدف مقدرات الشعوب وأمنها واستقرارها وتعايشها”، كما جرى تبادل “وجهات النظر بشأن عدد من الموضوعات والملفات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين بجانب تطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة وتداعياتها”.

وبدوره غرد مستشار الأمن القومي الأمريكي عبر منصة (تويتر) “أنا مسرور بلقاء الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي والشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني الاماراتي اليوم في أبوظبي”. وقال بولتون “تحدثنا عن شراكتنا الاستراتيجية والتحديات التي تشهدها المنطقة”.