الاتحاد الأوروبي يناشد الأطراف المعنية حماية المدنيين في ادلب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – ناشدت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، الأطراف الضامنة لآستانة والنظام السوري تحمل مسؤولياتهم في حماية المدنيين في ادلب.

وأشارت في بيان صدر عن مكتبها اليوم إلى أن تصاعد العمليات العسكرية في هذه المنطقة من شمال غرب سورية قد أدى إلى سقوط 160 ضحية ونزوح حوالي 200 ألف مدني.

وعبرت المسؤولة الأوروبية عن قناعتها بعدم إمكانية تبرير الهجمات ضد المدنيين وتهجيرهم من قراهم تحت مهما كانت الذرائع والظروف كانت، وقالت: “نحن سنستمر في إغاثة الشعب السوري”.

وكررت التعبير عن موقف الاتحاد الأوروبي القائل بأن الأعمال العسكرية لا يمكن أن توفر حلاً للنزاع في سورية، والذي يجب أن يجد مخرجاً سياسياً له عن طريق احترام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبيان جنيف1.