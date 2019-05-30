عريقات: صفقة القرن اصبحت للقرن المقبل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – يرى الفلسطينيون إن قرار الكنيست الاسرائيلي حل نفسه وتبكير الانتخابات الى شهر أيلول/سبتمبر المقبل سيعكس بنفسه على الخطة الأمريكية للسلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين المعروفة اعلاميا بـ”صفقة القرن”.

وقال امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات في تغريدة على حسابه في (تويتر)، لقد “اصبحت صفقة القرن القادم”.

وكانت الادارة الأمريكية تعتزم نشر الخطة بشكل رسمي خلال ايام بعد تشكيل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو حكومة جديدة ولكن نتنياهو اخفق في مسعاه وقرر الكنيست الاسرائيلي أمس بأغلبية 74 نائبا مقابل 45 نائب حل نفسه والتوجه الى انتخابات في 17 أيلول/سبتمبر المقبل.

وعادة ما لا تدخل اسرائيل في مفاوضات سياسية حاسمة خلال فترات الانتخابات.

ويلتقي رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخميس، كبير مساعدي الرئيس الأمريكي جاريد كوشنير الذي وصل الى اسرائيل امس في نهاية جولة شملت المغرب والأردن.

وكان من المقرر ان يتم اللقاء مع نتنياهو بعد ان اعلن حكومته ولكن اللقاء يتم الان في ظل صدمة الانتخابات.